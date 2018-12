8 bit | speciale Natale

Monza Rally Show – Valentino Rossi si mette su bit o in mostra : il Dottore davanti a tutti dopo la Prova Speciale 1 : Valentino Rossi dà subito spettacolo al Monza Rally Show 2018: il Dottore davanti a tutti dopo la Prova Speciale 1 E’ iniziato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi , dopo una stagione di MotoGp per nulla soddisfacente, nonostante il suo terzo posto mondiale, è motivato e carico per conquistare la sua settima vittoria nella gara brianzola a quattro ruote. Il Dottore ha iniziato nel miglior modo possibile la sua ...

Spazio - Virgin Orbit accoppia un suo razzo ad uno speciale Boeing 747 per sviluppare il suo sistema di lancio orbitale in volo : L’azienda Virgin Orbit, con base nella California meridionale, ha raggiunto un traguardo importante verso lo sviluppo del suo sistema di lancio Orbitale in volo. La compagnia dichiara di aver unito un razzo LauncherOne ad uno speciale Boeing 747 al Long Beach Airport e che presto inizierà una seria di voli che culmineranno con un test in cui il booster verrà rilasciato dalla parte inferiore dell’ala sinistra del jet. Il sistema è destinato a ...