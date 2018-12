Riesci a stare un anno senza smartphone e tablet? Puoi vincere 100mila dollari | tutto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) A lanciare la sfida è un brand di acqua che fa parte della Coca Cola. Il premio è ricco:. La sfida molto più complessa di quanto si possa pensare. L’azienda chiede infatti a chiunque voglia portare a casa la ricompensa di passare un. 365 giorni. Sembra una cosa fattibile, anche se a guardare i dati la percezione cambia: secondo uno studio di Counterpoint Research. quasi la metà di tutti gli utentipresi in considerazione dallo studio – 3500 utenti in tutti i continenti – utilizza il dispositivo mobile per più di cinque ore al giorno. Le ore salgono ad oltre 7 nel 26 per cento degli utenti. le attività più popolari? Navigazione internet e gaming, con percentuali di utilizzo rispettivamente pari al 64 per cento e al 62 per cento. Poi posta elettronica (56 per cento) e i servizi di messaggistica (54 per ...