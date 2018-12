Mondiale vasca corta | Paltrinieri d' argento nei 1500 sl

Nuoto – Mondiali vasca corta : oro e record Mondiale per la Titmus nei 400 stile libero femminili : Nuoto, Mondiali vasca corta: 400 stile libero femminili vinti dall’australiana Ariarne Titmus davanti alle cinesi Wang e Li Nuoto, Mondiali vasca corta, gara bellissima nei 400 stile libero femminili. Un duello serrato per l’oro durato per tutta la gara tra l’australiana Titmus e la cinese Wang padrona di casa quest’oggi. La medaglia d’oro, con nuovo record del mondo, è andata alla Titmus, con Wang e ...