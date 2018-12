Incidente di caccia | si ferisce con il suo fucile

Belgioioso - Incidente di caccia : ferito alla gamba dall'amico : Belgioioso , Pavia, , 12 dicembre 2018 " incidente di caccia , oggi pomeriggio, in un boschetto nelle campagne di Belgioioso , alla frazione Santa Margherita. Un uomo di 49 anni, residente a ...

Incidente di caccia : si spara alla mano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente di caccia: si spara ...

Rivodutri. Rino Rossi morto durante un Incidente di caccia : Ancora un incidente mortale a caccia. La vittima è Rino Rossi, un uomo di 51 anni di Rivodutri (Rieti). L’uomo

Incidente a caccia - spara e uccide per sbaglio l’amico in battuta : «Ero convinto di aver centrato un cinghiale» : Un colpo alla testa: è morto così Fulvio Ceccanti, 63 anni, sposato con due figli. Gli ha sparato per errore Luca Fornai, 64 anni. Brambilla: subito il reato di omicidio venatorio.

Incidente di caccia nel Pisano - 63enne ucciso per sbaglio da un amico : L'uomo è stato raggiunto alla testa da un colpo di fucile sparato da un altro componente del gruppo. L'ipotesi dell'Incidente è quella più probabile

Roma - Incidente di caccia : muore con colpo di fucile sparato dall'amico : incidente di caccia nelle campagne di Guidonia, nel territorio di Roma: un uomo di 66 anni è stato centrato da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile di un amico con cui era uscito per la ...

Incidente di caccia : muore 20enne : Un ragazzo di 20 anni è morto in un Incidente di caccia stamattina in una frazione di Cittaducale , in provincia di Rieti. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è stato colpito da un ...

Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia : Incidente durante battuta di caccia - muore 51enne : Tragedia questa mattina nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: in cacciatore di 51enne è stato trovato morto al termine di una battuta di caccia. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e i colleghi del comando stazione di Cisterna: sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un colpo esploso dal fucile della stessa vittima. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo Tragedia nelle campagne tra Cisterna e Aprilia: ...