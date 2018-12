Gisin cade a centodieci all' ora Saslong con il fiato sospeso

Perde il controllo degli sci e cade : il brutto incidente di Gisin in Val Gardena : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Coppa del mondo di sci - Gisin cade nella libera in Val Gardena : Coppa del mondo di sci, Gisin cade nella libera in Val Gardena Lo sciatore svizzero è caduto sbattendo più volte la schiena contro la neve nel tratto delle 'Gobbe del cammello' della Saslong, a una velocità di circa 120 km/h. Ha perso i sensi ed è stao portato in ospedale con un elicottero Parole chiave: ...

Marc Gisin cade durante la discesa in Val Gardena : La discesa in Val Gardena valida per la Coppa del Mondo di sci alpino è stata interrotta dopo la brutta caduta di Marc Gisin. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 18, ha perso il controllo degli sci e sbattuto con violenza la schiena sulla neve, perdendo apparentemente i sensi. L'atleta è stato immediatamente soccorso sulla pista e trasportato via in elicottero. Poi l'atleta ha ripreso conoscenza.

