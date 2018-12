Fatturazione elettronica: le ultime FAQ dall’Agenzia delle Entrate

newsinforma

: #Salvini: la fatturazione elettronica è una 'genialata' messa da chi ci ha preceduto, rimuoverla ci costerebbe 2 miliardi. #mezzorainpiù - matteosalvinimi : #Salvini: la fatturazione elettronica è una 'genialata' messa da chi ci ha preceduto, rimuoverla ci costerebbe 2 miliardi. #mezzorainpiù - matteograndi : Fatturazione elettronica: 2 ore dal commercialista per farsela spiegare. Poi va richiesto il codice univoco. Poi la… - forza_italia : NO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA @aleCattaneo79 spiega perché Forza Italia è contro la fatturazione elettronica,… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)notizie 16/12 – Arrivano in questeore alcuni chiarimenti sullada parte dell’Agenzia. Si tratta di utili FAQ aggiornate a dicembre 2018.Le FAQ (Frequently Asked Questions) sulla: dal 1° gennaio al via per migliaia di professionisti L’Agenziaha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) sul proprio portale, in previsione dell’obbligo diche scatterà a partire dal 1° gennaio 2019. Ecco di seguito i quesiti più interessanti.Fatture fuori campo IVA Quesito: sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? RispostaPer le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad ...