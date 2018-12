COP24 | Slow Food | “Un quasi-fallimento | ora l’impegno di tutti per applicare l’Accordo di

meteoweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Si è chiusa da poche ore a Katowice (in Polonia) la Conference of the Parties –, con un giorno di ritardo e un accordo raggiunto in extremis. I rappresentanti di 196 Stati, riuniti dal 3 dicembre scorso nell’intento di stabilire le regole vincolanti per l’applicazione delsul Clima di Parigi, “hanno evitato un insuccesso che avrebbe avuto conseguenze “suicide”, secondo le parole usate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite“: lo rilevain una nota.“Alla fine, un testo di 156 pagine definisce gli strumenti di monitoraggio con cui i paesi misureranno la progressiva riduzione delle emissioni di carbonio, il sostegno da dare ai paesi poveri per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico già in atto e per avviare misure di transizione energetica, e i meccanismi di controllo della situazione globale.Nata con un obiettivo ...