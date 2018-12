Roma-Genoa | le probabili formazioni | Di Francesco all’ultima spiaggia

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Di Francesco crede ancora nel riscatto della Roma contro il Genoa : Di Francesco ha sicuramente una qualità assai importante per un allenatore: nei momenti di massima difficoltà, che nella sua avventura sulla panchina della Roma non sono stati pochi, sa stringere i denti e difendere con forza e decisione le proprie idee sulla gestione del gruppo e il suo "credo" tattico. Sono, del resto, queste idee ad aver portato la formazione capitolina fino alla semifinale di Champions League solo lo scorso anno, persa con ...

Roma - dopo la partita contro il Genoa di pensa al post Di Francesco : La panchina di Eusebio Di Francesco traballa non poco. A ben guardare non è facile fare un bilancio della stagione della Roma edizione 2018-2019, tante e tali sono state le sue contraddizioni finora. La squadra ha inevitabilmente pagato (ed era ampiamente prevedibile) le cessioni eccellenti di pezzi da novanta come i vari Alisson (divenuto una colonna del Liverpool di Klopp), Naingollan (che ha raggiunto Spalletti all'Inter), Strootman (anche se ...

Roma-Genoa decisiva per la panchina di Di Francesco : La Roma di ritorno dalla Repubblica Ceca, sconfitta dal Vittoria Plzen in Champions per 2-1 preoccupa non poco l'intera, grande famiglia giallorossa: dopo pochi minuti è apparso chiaro che la squadra di Di Francesco non si era affatto giovata dalla cura/ritiro forzato decisa dalla società, dopo gli ultimi risultati negativi fatti registrare dall'undici di mister Di Francesco in campionato, culminati nella sconfortante rimonta di Cagliari (Roma ...

Serie A - Guida arbitra Torino-Juve : Roma-Genoa a Orsato : Sarà l'arbitro Guida di Torre Annuziata a dirigere sabato sera Torino-Juventus, il big match del 16mo turno di andata del campionato di calcio di Serie A. Cagliari-Napoli in programma domenica alle 18 ...

Roma - Di Francesco a rischio esonero : la gara col Genoa sarà decisiva - i possibili sostituti : Roma, Eusebio Di Francesco si giocherà il tutto per tutto nella gara di campionato contro il Genoa che potrebbe costargli la panchina Roma, Eusebio Di Francesco a rischio esonero dopo l’ennesimo flop della stagione. La sconfitta in Champions League contro il Viktoria Plzen non ha inciso sul passaggio del turno alla fase a scontri diretti, ma ha acceso un ulteriore campanello d’allarme in casa giallorossa. La condizione di ...

Roma : Di Francesco in bilico - Genoa decisivo : PLZEN - Pallotta evoca lo psichiatra, e forse non è un caso. La Roma isterica e a due facce non c'è più: ha mantenuto solo la peggiore versione di sé, capace anche a Plzen di auto sabotarsi , contro ...

Kouamé Roma - i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa : Kouamé Roma – Dopo la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen, in casa Roma si comincia a pensare anche sul calciomercato per sistemare la formazione di Eusebio Di Francesco che non sta passando uno dei suoi momenti più brillanti, per usare un eufemismo. E proprio per […] L'articolo Kouamé Roma, i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa proviene ...

Roma - Florenzi : 'Stiamo dando tutti il massimo - arrabbiati per la sconfitta. Contro il Genoa è fondamentale' : Alessandro Florenzi , difensore della Roma, ha commentato a Sky Sport la sconfitta col Viktoria Plzen: 'Non è un problema di reparto, il problema è a livello di squadra. Possiamo fare meglio, lo sappiamo tutti. Ognuno di noi dà sempre il massimo, ci metto la mano ...

Calciomercato - incontro Genoa-Roma : si discute di Kouamè : Calciomercato, la Roma si è interessata a Kouamè, attaccante del Genoa che fa gola a diversi club del nostro campionato e della Premier League Il Calciomercato entra nel vivo, in attesa dell’apertura della sessione invernale che avverrà solo a gennaio. Stamane, secondo quanto rivelato da Skysport, ci sarebbe stato un incontro a Trigoria tra il procuratore Michelangelo Minieri e la Roma per discutere del futuro dell’attaccante ...

Roma-Genoa streaming live - ecco dove e come vedere il match : Roma Genoa streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Roma Genoa live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Roma-Genoa sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Roma-Genoa streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Di Francesco in sella contro Plzen e Genoa : le alternative non convincono Pallotta : Nonostante l’ennesima caduta della stagione, perché il 2-2 di Cagliari non può essere visto diversamente per come è maturato, Eusebio Di Francesco ha conservato il suo posto sulla panchina della Roma per i prossimi due impegni.La squadra è lontana dalle prestazioni di una stagione fa e qualche obiettivo sembra già irraggiungibile. Pur essendosi qualificata in anticipo agli ottavi di Champions League, cosa che non era riuscita un anno ...

Coppa Italia Genoa-Entella 9-10 dcr. Boscaglia vola agli ottavi con la Roma : GENOVA - Ci sono voluti i calci di rigore, a oltranza, per decidere il derby ligure di Coppa Italia tra Genoa e Virtus Entella a favore dei rossoblù. Ma la gara è stata complessivamente caratterizzata ...