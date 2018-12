vanityfair

: RT @pcbassignana: Non sai cosa regalare a #Natale? #Piemonte #Liguria #Lombardia #ValledAosta #bassignana #alessandria - AllertApc : RT @pcbassignana: Non sai cosa regalare a #Natale? #Piemonte #Liguria #Lombardia #ValledAosta #bassignana #alessandria - TravellerItalia : Natale in Lombardia 2018: gli eventi più belli - vigevanotizie : #Vigevano Natale in Lombardia 2018: gli eventi più belli -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Mercatini e spettacoli a MilanoL'arte umbra a MilanoLe Lucine di Leggiuno (Varese)La musica e l'arte a BresciaLe favole a CremonaLe attrazioni natalizie di Leolandia a Capriate (Bergamo)I mercatini e la corsa di Babboa Vigevano (Pavia)Il presepe vivente di Vetto (Sondrio)Ild'epoca a Villa Arconati, Castellazzo (Milano)Il buon cibo a Iseo (Brescia)La casa di Babboa Gromo (Bergamo)La casa più luminosa a Melegnano (Milano)Le luci di ComoIl divertimento a MonzaI mercatini a BergamoI mercatini di, le case di Santa Claus con gli elfi, i concerti di canti tradizionali e le piste di pattinaggio sul ghiaccio: non manca nessuno dei grandi classici durante le feste in, ma c’è anche tanto altro per chi è a caccia di posti e occasioni speciali per trascorrere i giorni delle vacanze natalizie.Nella gallery sopra trovate 15 appuntamenti per cominciare, ...