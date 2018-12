Anno di prova neo-assunti e III anno Fit | le differenze

Anno di prova : approfondimento sul percorso FIT : L’Anno di prova con percorso FIT si differenzia da quello dei neo-assunti da concorso 2016 sebbene in qualche punto ci siano delle similitudini. Ricordiamo che i docenti impegnati nel percorso svolgono supplenze su posti vacanti e disponibili e sono retribuiti secondo le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto. Cosa dice il MIUR sull’Anno di prova Il percorso FIT è disciplinato ...

Anno di prova neo-assunti : il percorso : Molti docenti stAnno affrontando in questo a.s. 2018-2019 l’Anno di prova. In questo articolo ci riferiamo ai docenti assunti da GaE e da GM 2016; per quanto riguarda i docenti ammessi al III Anno FIT, essi seguono un differente percorso di cui ci occuperemo con un articolo dedicato. Ripercorriamo quindi le varie fasi che i docenti neo-assunti dovrAnno affrontare. Il Miur con nota n. 35085 del 2 agosto 2018 ha fornito indicazioni sull’Anno ...

Sony : "Spider-Man e God of War? Sono la prova che le esperienze single player hAnno ancora grande pubblico" : Le grandi esclusive che hanno illuminato negli anni la line up di PlayStation 4 Sono state per la gran parte grandi, colossali esperienze single player, in grado di coinvolgere milioni di giocatori grazie alle bellissime storie che hanno raccontato.Per Warwick Light, vice presidente di Sony Interactive Entertainment Europe e Managing Director, questi titoli dimostrano che i giochi single player hanno ancora il loro spazio all'interno ...

Cesare Damiano - la prova dell'inciucio tra Pd e M5s : come fAnno fuori la Lega : Il progetto di dare vita a una maggioranza in Parlamento tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico è tornata più viva che mai. Merito dell'insofferenza che l'ala più radicale del Movimento nei ...

Ue - approvate direttive su rinnovabili ed efficienza : i cittadini potrAnno produrre e vendere energia pulita : Il cuore del ‘Pacchetto energia pulita per tutti gli europei’ è stato approvato in modo definitivo: dopo l’ok dell’Europarlamento arrivato il 13 novembre scorso, anche il Consiglio europeo ha dato il via libera a tre dei provvedimenti presentati dalla Commissione Ue due anni fa. Il prossimo passo è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue che avverrà presumibilmente il prossimo 21 dicembre. I provvedimenti entreranno in vigore tre giorni ...

Anno di formazione e prova per neoimmessi e Percorso FIT : tabelle a confronto : La FLC CGIL ha creato una tabella che mette a confronto l’Anno di formazione e prova per neoimmessi e il Percorso FIT. Quest’Anno scolastico 2018/19 prevede due procedure atte all’assolvimento dell’Anno di prova, che seguono 2 percorsi distinti: il primo dedicato ai docenti assunti a tempo indeterminato da GAE o da concorso 2016 (DD 105/16 – scuola dell’infanzia e primaria – DD 106/16 – scuola secondaria ...

«Ho provato a difendere una rom - mi hAnno circondata e insultata» : Interviene in metropolitana per difendere una donna che viene picchiata e si ritrova vittima di insulti e minacce. È la disavventura capitata a Giorgia Rombolà, giornalista di 39 anni, mercoledì ...

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi/ Foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco : 'Esattamente un Anno fa' - IlSussidiario.net : Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi sui instagram per il suo compleanno: Foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco: 'Esattamente un anno fa'

Maria Teresa Ruta rivela : “Mi strapparono i lobi delle orecchie - hAnno provato a violentarmi ma mi difesi con le unghie e i denti” : “Quel giorno a Roma non c’era nessuno: fui aggredita in una stradina, mi strapparono i lobi delle orecchie, hanno provato a violentarmi ma mi difesi con le unghie e con i denti, poi è intervenuto qualcuno quando sono svenuta”. Ospite di Vieni da Me, Maria Teresa Ruta ha ricordato così a Caterina Balivo il tentativo di stupro subito il 14 agosto del 1977. La conduttrice ha raccontato poi come è riuscita a superare quel terribile episodio: “Mi ha ...

Ciclocross - Trofeo Triveneto - Colledani e Teocchi fAnno il bis nella sesta prova : Domenica 2 dicembre a Bolzano è arrivato il secondo successo in due giorni per l'accoppiata del Team Bianchi Countervail Nadir Colledani e Chiara Teocchi hanno centrato la seconda vittoria consecutiva ...

Ciclocross – Trofeo Triveneto - Colledani e Teocchi fAnno il bis nella sesta prova : Domenica 2 dicembre a Bolzano è arrivato il secondo successo in due giorni per l’accoppiata del Team Bianchi Countervail Nadir Colledani e Chiara Teocchi hanno centrato la seconda vittoria consecutiva in sella alla nuova Zolder Pro disc domenica 2 dicembre. A ventiquattro ore dai successi in solitaria nella quinta prova del Trofeo Triveneto, i due atleti del Team Bianchi Countervail si sono ripetuti nel 27° Trofeo Città di Bolzano, ...

Regeni - Di Maio : “Provata strada del dialogo. Senza risposte da Egitto si comprometterAnno relazioni” : “Questo governo ha provato in questi medi la strada del dialogo con l’Egitto che deve darci risposte sull’omicidio di Giulio Regeni. Noi ci aspettiamo delle risposte che devono arrivare in questo periodo e che ancora non stanno arrivando”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento dedicato ai giovani al Mise. “Abbiamo provato una strada, ma se questa strada non porta a segnali ...

Ylenia Carrisi - il messaggio di Romina Power : 'Buon compleAnno'/ 'Fino a prova contraria è ancora viva' - IlSussidiario.net : Ylenia Carrisi, mamma Romina Power: 'Buon compleanno', il messaggio che commuove il web. Le ultime ipotesi sulla scomparsa.

Concorsi truccati nell’Esercito - due arresti : ‘Dai domiciliari hAnno provato a cancellare prove e a far sparire guadagni’ : La gang dei Concorsi truccati grazie al possesso dell’algoritmo per superare i quiz ed entrare nell’Esercito, e da lì poi transitare nelle forze dell’ordine, non si sarebbe arresa con le misure cautelari. Ma dagli arresti domiciliari avrebbe provato a distruggere prove, reclamare soldi, nascondere o far sparire i proventi del reato. Da ieri Sabato Vacchiano e Giuseppe Fastampa sono finiti in carcere. Sono due tra quelli che le indagini del ...