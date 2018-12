: Triplice omicidio in nobiltà austriaca - TelevideoRai101 : Triplice omicidio in nobiltà austriaca - PotsMeltin : RT @RaiNews: Mistelbach: triplice omicidio nella nobiltà austriaca: conte uccide padre, fratellastro e matrigna friulana nell'antica dimora… - massimobalestr1 : RT @Ansa_Fvg: Triplice omicidio nella nobiltà austriaca - Friuli V. G. -

in un castello di Mistelbach, in Austria: una intera famiglia nobile è stata sterminata. Le vittime sono il conte Ulrich von Goess, di 92 anni, la moglie, Margherita Cassis Faraone, di 87, friulana, sposata in seconde nozze, e un figlio Ernst. Per il delitto la polizia ha arrestato il conte Anton von Goess, di 54 anni, figlio maggiore del conte Ulrich che questi aveva avuto dalla prima moglie.(Di sabato 15 dicembre 2018)