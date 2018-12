optimaitalia

: Programmare messaggi su #WhatsApp: la guida per Natale e Capodanno - OptiMagazine : Programmare messaggi su #WhatsApp: la guida per Natale e Capodanno - m_mugnani : Come programmare messaggi WhatsApp - chiccheinform : Come programmare messaggi WhatsApp su Android #Whatsapp #android -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Vi sarà senz'altro capitato di avere l'esigenza diuno su, da scrivere subito e da far recapitare al destinatario in un altro momento. Un anniversario, un compleanno, o anche solo un semplice augurio per ilche sta per arrivare: volete essere sicuri che la comunicazione arrivi all'ora che volete, senza intoppi, ed è cosa che possiamo comprendere perfettamente.Il servizio distica istantanea, purtroppo, non prevede di default la funzionalità, che è comunque possibile ottenere attraverso l'installazione di 'Scheduler', un'applicazione terza che scongiurerà il rischio possiate dimenticarvi di una qualche particolare ricorrenza. Dopo aver scritto all'interno diScheduler il testo delo che volete venga recapitato al destinatario desiderato, bisognerà che impostiate il giorno e l'ora in cui l'inoltro dovrà ...