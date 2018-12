Omicidio Gloria Rosboch | Gabriele Defilippi condannato in appello a 30 anni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La Corte d’assise d’di Torino ha confermato la condanna a 30di carcere per, il giovane, ex allievo, processato per l’dell’insegnante, uccisa nel gennaio 2016 e il cui corpo senza vita fu poi ritrovato un mese dopo, il 19 febbraio, in una discarica a Rivara. Una pena che accoglie quanto chiesto dal sostituto procuratore Sabrina Noce. Per il complice, Roberto Obert, rispetto alla sentenza di primo grado (19) c’è stata invece una riduzione di qualche mese.Dietro l’c’era un raggiro., insegnante di 49, fu circuita dal ventiduenne, il suo ex allievo con una quindicina di profili su Facebook e una grande passione per i travestimenti. Il giovane la convinse a versargli 187mila euro in cambio della promessa di una nuova vita, magari in Costa Azzurra. Quando la donna – secondo ...