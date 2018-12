Gaffe di Conte | arriva al Consiglio Ue con 40 minuti di ritardo e perde il minuto di

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, nella giornata di ieri, hanno osservato undi silenzio per commemorare le vittime dell"attentato di Strasburgo prima dell'inizio della riunione deleuropeo. Unico assente Giuseppe, che èto all'Europa Building con grande.Già, il presidente delin quegli istanti stava atterrando all'aeroporto di Bruxelles, distante una mezzoretta in macchina dal palazzo dove si stava tenendo il vertice, il cui inizio era fissato alle ore 15:00.I leader degli altri Paesi membri avrebbero aspettato il premier per una trentina di, per poi iniziare il summit anche senza di lui, aprendolo appunto con ildi raccoglimento per omaggiare i morti dell"attacco terroristico dell'11 dicembre commesso da Cherif Chekatt., dunque, èto quando i lavori erano già iniziati: ha occupato la sua sedia alle ...