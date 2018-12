Borse in ribasso con deludenti dati macro Banche sotto scacco

Borse europee in netto ribasso per stallo sulla Brexit - Milano -1 - 77% : Chiusura in netto ribasso per le principali Borse europee. Già in calo per le incertezze legate alle trattative fra Stati Uniti e Cina sul commercio, le principali piazze finanziarie europee hanno ...

Partenza in ribasso per le Borse europee : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in ribasso per le borse europee. Già Francoforte che cede lo 0,62%, mentre parigi lascia sul terreno lo 0,20%. Poco mossa Londra, in rialzo dello 0,02%.

Partenza in ribasso per le Borse europee : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in ribasso per le borse europee. Già Francoforte che cede lo 0,62%, mentre parigi lascia sul terreno lo 0,20%. Poco mossa Londra, in rialzo dello 0,02%. ...

Borse europee in leggero ribasso in avvio di settimana : Sullo sfondo restano le tensioni commerciali , che potrebbero provocare un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo il PIL giapponese si è portato ai minimi da quattro anni . Riflettori ...

Borse in ribasso in tutta Europa Timori su crescita e dazi Usa-Cina : Borse, avvio in ribasso per Piazza Affari e Borse europee dopo il forte "sell off" di Wall Street e la chiusura negativa dei listini asiatici. Pesano i Timori sulla crescita globale e le incertezze sulla tregua Usa-Cina Segui su affaritaliani.it