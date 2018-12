Auto | ancora in calo il mercato | a novembre -8 per cento

Auto Ue - ancora calo vendite a novembre : 8.25 A novembre, vendite Auto in calo per il terzo mese consecutivo nei Paesi Ue + Efta. Le immatricolazioni sono state infatti 1.158.300 e hanno fatto registrare una contrazione dell'8,1% rispetto a novembre 2017. Lo comunica l'Associazione dei costruttori europei (Acea).Nei primi 11 mesi 2018 le immatricolazioni sono state 1.049.261 in aumento modesto dello 0,6%. Fca ha immatricolato 63.694 vetture, il 9,9% in meno dello stesso mese del 2017 ...

Le spese Auto aumentano ancora. Ecco perché : Quest'anno i costi sono cresciuti del 3,3% rispetto al 2017 e a incidere maggiormente sono stati i rincari alle voci benzina e pedaggi

Simpatico e Autoironico - Cesare Cremonini incanta Acireale : sul palco è una festa - con un pensiero alle vittime di Ancora : Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, profondo, emozionante, divertente e comico: Cesare Cremonini incanta Acireale nella sua tappa siciliana del CremoniniLIVE Un artista a 360 gradi, un uomo completo, sensibile, Simpatico e autoironico, spassoso e divertente: Cesare Cremonini ha letteralmente incantato Acireale con la sua tappa siciliana del Tour CremoniniLIVE. Il cantante bolognese ha fatto ballare tutto il pubblico ...

F1 - Raikkonen veste ancora… Ferrari : il finlandese sfreccia a Porvoo al volante di un’Auto del Cavallino [FOTO E VIDEO] : Il finlandese ha partecipato all’ultimo evento ufficiale da pilota Ferrari, sfrecciando al volante di una supercar e firmando autografi Kimi Raikkonen continua a rappresentare la Ferrari, in attesa di chiudere definitivamente il rapporto con il Cavallino. Il pilota finlandese infatti ha partecipato ad un evento Shell a Porvoo, guidando un’auto stradale della Casa di Maranello e firmando autografi ai propri fan. Vestito con polo ...

Auto ancora in tilt : -6 - 3%. Pesano crisi e diesel : E così, in novembre, il mercato delle quattro ruote, in scia alla frenata dell'economia e alla diminuzione del clima di fiducia dei consumatori, sceso nel mese su mese a 114,8 da 116,6, ha fatto un ...

Auto - vendite in Italia ancora in discesa a novembre : ... fa notare il Centro Studi Promotor, al calo dell'indice di fiducia dei consumatori, sceso a novembre a quota 114,8 da 116,6 registrato a ottobre, e al rallentamento dell'economia, con il prodotto ...

Auto - a novembre vendite ancora con la retromarcia : - 6 - 31% : novembre ancora a segno per le vendite di Auto: sono state immatricolate 146.991 Autovetture, con una variazione di -6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 156.886, ...

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in Auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

"Non si può consentire a chi ha fatto cadere il ponte Morandi di arricchirsi ancora con la sua ricostruzione". Toninelli su Autostrade : Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea. In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera. Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da ...

Spread ancora in calo a 300 punti. Borse europee in cAuto rialzo : Rep Di Maio: "Basta guerra alla Ue, ma le misure non cambiano. Anche i mercati capiranno" di ANNALISA CUZZOCREA

Spread ancora in calo : sotto 300 punti. Borse europee in cAuto rialzo : Dal fronte macroeconomico si registra la conferma della battuta d'arresto per l'economia della Germania, che ha rallentato nel terzo trimestre del 2018 mostrando un prodotto interno lordo in calo ...

Benzina e diesel - ancora sorprese al distributore per gli Automobilisti : Per il terzo giorno consecutivo la rilevazione di Staffetta Quotidiana ha evidenziato un calo dei prezzi dei carburanti...

Autorità portuale - Cuomo ancora nel comitato. Bando per cercare un esperto : BRINDISI - Il Comune di Brindisi cerca un esperto in materia portuale per sostituire Gianluca Cuomo nelle sedute del comitato portuale, non essendo più l'ingegnere in servizio a Palazzo di città, ...

Mercato europeo Auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell'auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...