Amici o amanti? Monte e Salemi raccontano tutta la verità

Palcoscenico Italiano e Centro Teatrale Meridionale presentano ‘ Amici Amori Amanti’ : La verità di Florian Zeller con Pino Quartullo Eva Grimaldi Daniela Poggi e Attilio Fontan. Regia di Enrico Maria Lamanna Roma – Dal 18 al 30 dicembre, andrà in scena al Teatro Golden “AMICI, Amori , AMANTI”, protagonisti Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi e Attilio Fontana con la regia di Enrico Maria Lamanna e prodotto da Palcoscenico Italiano e Centro Teatrale Meridionale . In una società come quella che stiamo vivendo tra ...

Da domani - la nuova rubrica ‘A spasso con Alf’ dedicata agli amanti degli Amici a quattro zampe #guidecinofile : Ogni venerdì un nuovo video per raccontare curiosità, aneddoti e qualità di ogni specifica razza canina. Ad accompagnarci in questo viaggio fatto di coccole, movimento e passione per gli animali, sarà Alfonso Montefusco che avevamo intervistato per voi tempo fa e che ora entra a far parte del nostro staff per la rubrica A spasso con Alf. I video saranno esplicativi, curiosi e vi potranno anche aiutare nella scelta del “Cane ...