Raggi | Marra è ormai una pagina chiusa

Raffaele Marra condannato a tre anni e sei mesi per corruzione : era il braccio destro della Raggi : Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 anni sei mesi Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, nell'ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione. Lo ha deciso la II...

Corruzione : condannato a 3 anni e mezzo Raffaele Marra - ex braccio destro della Raggi : E’ stato condannato a 3 anni e 6 mesi Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi, nell’ambito del processo che lo vede imputato per concorso in Corruzione con il costruttore, Sergio Scarpellini (deceduto il 20 novembre scorso). Nei confronti di Marra la procura di Roma aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo. Secondo l’accus...

assolta. Virginia Raggi, sindaco di Roma è stata assolta dal Tribunale di Roma per falso ideologico in atto pubblico, in merito alla nomina a capo dell'Ufficio turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele.

Processo nomine - le tappe dell’inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il ...

Roma - per la sindaca Raggi il giorno più lungo. Sul caso Marra pm chiede 10 mesi : E' attesa in giornata la sentenza del tribunale di Roma sulla sindaca della capitale per la nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro. 'Se condannata lascia l'incarico, lo dice il ...

Processo nomine - i pm : “Movente politico. Marra ci ha messo la manona” Chiesti 10 mesi per Virginia Raggi : “Il senso deve essere quello di condurre tutti i processi allo stesso modo. E immunizzarli dai pesi esterni. La giustizia deve essere uguale per tutti”. È l’appello che il procuratore aggiunto, Paolo Ielo, ha rivolto in più passaggi al giudice monocratico Roberto Ranalli nella requisitoria conclusiva in cui la Procura di Roma chiede la condanna di Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) per falso documentale ...