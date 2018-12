Manovra | Conte da Juncker | deficit scende da 2 | 4% al 2 | 04% Bruxelles

Vertice Ue sulla Manovra - vicepremier silenziosi al termine della cena con Conte : Vanno via a piedi, alla spicciolata, al termine della cena, intorno alla mezzanotte. I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini lasciano il ristorante del centro di Roma qualche secondo prima del ...

DIETRO LE QUINTE/ Deficit al 2 - 04% - la Manovra anti-Lega di Juncker e Conte : A Bruxelles si studia come "normalizzare" M5s e i lavori, con l'aiuto di Conte, sono a buon punto. Nel mirino c'è infatti Quota 100 e la Lega.

Manovra - DEFICIT DA 2 - 4% A 2 - 04%/ Conte - 'non abbiamo tradito' : Commissione Ue - 'buoni progressi'. Ma ora... : MANOVRA, DEFICIT scende da 2,4% a 2,04%: Conte, 'non tradiamo gli italiani'. Commissione Ue, 'buoni progressi'. Resta rischio di una procedura d'infrazione.

[Il retroscena] Manovra - il gioco di prestigio di Conte e Tria : tagliano 7 miliardi - su 37 - "senza tradire il popolo" : ... per ricordare e spiegare una volta di più che è "impensabile" che l'Italia finisca sotto procedura d'infrazione "perchè ci sarebbero problemi pesanti per l'economia del Paese". Al pranzo mancava ...

Manovra - Conte firma la tregua con la Ue : deficit a 2 - 04% : Con queste credenziali il premier Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è presentato ieri sera all'incontro di Bruxelles con il presidente della Commissione ...

Manovra - Conte : 'Confidiamo di approvarla prima di Natale' : Gli emendamenti del governo alla Manovra arriveranno "nei prossimi giorni" e "confidiamo" di approvare in via definitiva il testo in Parlamento "prima di Natale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,...

Manovra : dopo incontro con Juncker - Conte propone alla Ue il calo deficit/Pil al 2 - 04% : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prima dell'inizio dell'Eurosummit, in programma domani 13 dicembre e il giorno successivo. E ha presentato la soluzione di compromesso elaborata dai tecnici del Governo per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il Premier ha proposto una riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,04%. Si tratta, di ...

Manovra - Conte da Junker : “scesi fino al 2 - 04% siamo ottimisti” Reddito nei tempi previsti : Conte vede Junker e si discute di Manovra, scesi fino al 2,04% Nella negoziazione con l’Ue per il saldo della Manovra “dal 2,4% siamo potuti scendere al 2,04%”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. “Confidiamo di portare a casa una soluzione positiva”, ha aggiunto assicurando che comunque “Reddito di ...

Manovra - pronte le correzioni per Bruxelles - Conte ottimista : Prima di volare a Bruxelles dove attendono Juncker e Moscovici, il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Economia Tria incontreranno nel pranzo al Quirinale il presidente della Repubblica ...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit al 2 - 04%». Per l'Ue «passi avanti» - ma il negoziato continua : Da 2,4 a 2,04: la svolta nella Manovra italiana sta nell'aggiunta di un semplice zero a un numero che, in Europa, era considerato inaccettabile. L'offerta del premier Giuseppe Conte arriva...