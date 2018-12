All' asilo nido a Borroni Un villaggio per crescere

In un clima natalizio porte aperte Alla Scuola Madonna dell'Asilo : "Un amore di Natale" e "Una notte di Natale" sono i titoli degli spettacoli che il 15 dicembre vedranno protagonisti i bambini della Scuola dell'Infanzia - Sez. Primavera e Nido, e il 22 dicembre i bambini della Scuola primaria, alle ore 10, nel Teatro della Scuola ...

Il prefetto Basilone : 'Stop Allo spray in discoteca : stretta sulle finte associazioni' : 'Se ne inventano una più del diavolo pur di aggirare le regole. E il rischio è che poi finisca male, come ad Ancona. Per questo dobbiamo rafforzare i controlli subito, anche a Roma, in vista di ...

Grande Fratello Vip 3 - il vincitore Walter Nudo : "Mio figlio non parlava più All’asilo" : A dodici mesi dalla vittoria di Daniele Bossari, il Grande Fratello Vip continua a premiare i protagonisti della televisione commerciale degli anni Novanta, come se il trionfo nella casa del padre di tutti i reality in versione celebrity costituisse una sorta di riscatto dal dimenticatoio e non un segno dell'evoluzione del tubo catodico.Walter Nudo tra l'altro ha messo a segno una storica doppietta: nel 2003 si è aggiudicato la prima edizione ...

Lite su Frontex - quote e asilo. Migranti - l’Ue torna All’anno zero : Non c’è intesa sul potenziamento di Frontex. Non c’è intesa sulla riforma dell’asilo. Non c’è intesa sul rinnovo del mandato dell’operazione Sophia. Non c’è intesa nemmeno sulle soluzioni-ponte per redistribuire su base volontaria i Migranti sbarcati sulle coste europee. E l’ipotesi delle quote immigratorie sembra ormai tramontata definitivamente. ...

Educazione civica a scuola - proposta Lega : obbligatoria dAll'asilo : Roma, 6 dic., askanews, - La Lega presenterà a inizio del nuovo anno una proposta di legge per rendere l'Educazione civica 'obbligatoria e curriculare in tutte le scuole italiane' e in tutti i gradi, ...

Ha un infarto mentre va All'asilo nido : Alessandra - maestra 53enne - muore sul colpo : Tragedia all'asilo nido 'Mondo Gioioso' di Scampia dove questa mattina mentre si recava al lavoro, l'educatrice Alessandra Monaco , originaria di Melito, 53 anni, è stata colta da infarto ed è ...

Maternità - bonus asilo - immigrati : gli emendamenti Alla manovra - : La Commissione bilancio ha dato mandato ai relatori di riferire in Aula sul testo , che approda alla Camera con diverse novità. Rinviati al Senato gli interventi su reddito di cittadinanza e quota 100.

Codroipo - nessuno ha davvero vietato i bambolotti neri All’asilo : (Foto: Paul Grey/Flickr) Sulle interpretazioni politiche e sui retroscena si può lungamente discutere, ma dal punto di vista giornalistico una cosa è certa: la notizia del presunto divieto di utilizzare i bambolotti dalla pelle nera negli asili nido nel comune di Codroipo, in provincia di Udine, è falsa. Nonostante il caso sia scoppiato in seguito a una (vera) modifica normativa decisa dal consiglio comunale lo scorso 29 novembre, il modo in cui ...

Mirano. Esce di casa con l’auto - porta il figlio All’asilo e sparisce nel nulla : Gaetano Ferrieri è molto conosciuto nel Veneziano per il suo attivismo nei comitati di cittadini. L'accorato appello della compagna Annalisa: "Purtroppo stiamo attraversando un difficile momento per gravi problemi economici ed il lavoro di Gaetano sta andando male da mesi".Continua a leggere

