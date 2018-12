Accogliere e proteggere i migranti è una responsabilità morale

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Papa Francesco ne è davvero sicuro: l'accoglienza deicostituisce un diritto che non può essere derogato. Lo ha ribadito, in piena dialettica sul Global compact, la stessa cui sta partecipando anche il Vaticano, parlando a degli ambasciatori presenti a Roma per via delle lettere credenziali.A riportare la notizia, tra gli altri, pure Il Messaggero, che è stato visitato dal pontefice argentino qualche giorno fa. Bergoglio, stando a quanto si legge, si è voluto soffermare su questo concetto: "è una". Non ci sarebbe relatività nel diritto - dovere di mettere in campo tutte le misure possibili per evitare i respingimenti di coloro che desiderano e/o tentano di giungere sulle coste di un'altra nazione. Volendo analizzare il momento in cui l'ex arcivescovo di Buenos Aires, potremmo annotare che la Santa Sede, per mezzo dei suoi ...