Ore di allerta Parlamento blindato | Salini scortato

Allerta salute : farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato in poche Ore [MARCHIO E LOTTI] : L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha ritirato dal mercato italiano nove lotti di un farmaco per l’ipertensione. Il provvedimento è stato messo in atto nel giro di poche ore. Come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ritiro è stato deciso in seguito alla notifica di Allerta proveniente dalla ditta, a causa della presenza di impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima. La ...

Batterio killer del cuOre : il Veneto allerta 10mila pazienti operati negli ultimi 7 anni : Quasi 10mila pazienti operati nei reparti cardiochirurgici del Veneto "potenzialmente interessati" da quello che è stato definito il Batterio killer presente in uno strumento per cardiochirurgia malfunzionante verranno contattati per verificare eventuali esami clinici approfonditi.Continua a leggere

Allerta Meteo - ultime Ore di piogge e temporali al Sud ma il forte vento durerà fino a domani con temperature in ulteriOre calo [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapOre d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Sud : ancora nubifragi in Calabria - rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 Ore [MAPPE] : 1/6 ...

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per le prossime Ore : Diramato dal servizio di Protezione Civile del Molise un bollettino Meteo con una fase di Allerta Meteo di livello giallo per criticita’ idrogeologica. “Dalla mattina del 26 novembre e per le prossime 12 – 18 ore si prevedono Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree occidentali con quantitativi cumulati deboli, deboli o non rilevanti sul settore costiero. Venti forti dai ...

Campania - è ancora allerta meteo : da stasera criticità gialla per 24 Ore : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora ...

Intensa burrasca in arrivo sulla Sicilia nelle prossime Ore : allerta venti a 100 km/h : Una bassa pressione si svilupperà nelle prossime ore sul centro-sud Italia, apportando diffuso maltempo e anche un rinforzo della ventilazione. Il centro di bassa pressione transiterà velocemente...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità dalle prime Ore di domani lunedì 26 novembre : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico e idraulico a seguito di precipitazioni previste isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta dalle prime ore di domani, lunedì 26 novembre e per le successive 24-36 ore: criticità per rischio idrogeologico e idraulico codice giallo su Bacini Costieri Nord, ...

Maltempo - allerta della protezione civile : atteso un ulteriOre peggioramento : La protezione civile ha diramato l'allerta meteo per tre regioni e purtroppo le previsioni sono pessime: il Maltempo...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da domani mattina per 18 Ore : Allerta maltempo nel Lazio dalle prime ore di domani e per 18 ore. Lo comunica in una nota la Protezione civile della Regione Lazio, spiegando che il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi l’avviso con cui si prevede criticità idrogeologica ‘arancione’ su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, criticità idraulica ‘gialla’ su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene, e criticità idrogeologica ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 Ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

De Magistris : 'Su allerta meteo presa la migliOre decisione possibile' : 'Sull'allerta meteo il Comune ha preso la migliore decisione possibile: avevamo delle relazioni tecniche non solo sui fenomeni meteorologici ma sullo stato degli alberi danneggiati dall'episodio del ...

Allerta Meteo Roma - 24 Ore di pioggia torrenziale : scuole chiuse Martedì 20 Novembre? Gli aggiornamenti in diretta : Allerta Meteo – Piove in modo debole ma senza sosta da stamattina a Roma dove la temperatura si mantiene ferma a +8°C, come se fossimo già in pieno inverno: fa freddo nella Capitale e il maltempo si intensigficherà ulteriormente nelle prossime ore. Per questo motivo il Sindaco Raggi potrebbe optare per le “scuole chiuse” nella giornata di domani, Martedì 20 Novembre. Il Comune di Napoli ha già provveduto ad analoga ordinanza. A ...