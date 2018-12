Auto con targhe estere | primi sequestri dei veicoli con applicazione delle nuove norme

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Con il decreto sicurezza sono state emanateche di fatto inaspriscono di molto l’utilizzo distraniere su suolo italiano. Una prassi consolidata e diffusissima in Italia è proprio quella di utilizzareconpur essendo soggetti che normalmente vivono nella penisola. Un fenomeno che riguarda tanto i cittadini stranieri, che così evitano la tassazione italiana in molti casi più salata che i cittadini italiani che immatricolando un'all'estero, molte volte di grossa cilindrata, pagano meno di bollo o super bollo. Inoltre, l’utilizzo dicon targa estera, molte volte fa diventare il veicolo per così dire “invisibile” sia per il fisco che per gli organi accertatori di infrazioni al codice della strada che difficilmente riescono a comminare le multe. Si può circolare con lestraniere in Italia? Molti si sono posti questa domanda dopo il ...