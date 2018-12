Sassuolo | l’annuncio del ds Carnevali sul futuro di Berardi

calcioweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) L’ad delGiovanni, a Vittoria per ricevere il premio di miglior dirigente in occasione del Gran Galà del calcio siciliano, ha parlato di De Zerbi e poi fatto un annuncio suldi: “Siamo felici di De Zerbi. Gia’ l’anno scorso poteva arrivare, ma poi l’operazione non si riuscì a concludere.ci farebbe piacere se diventasse la nostra bandiera, ma in realtà è stato anche lui a non volerci lasciare. È stata una sua scelta da noi condivisa, speriamo resti ancora con noi“. Sul mercato di gennaio: “Non credo arriveranno, la squadra sta andando bene, c’è un ottimo gruppo, siamo al sesto anno in serie A ed è un miracolo per una realtà come la nostra. Non vogliamo toccare nulla“. Sul suo: “Sto bene qui, sono grato alla famiglia Squinzi e penso che ci voglia anche ...