Salute | lo studio | l’enigmistica non salva dal declino mentale

(Di martedì 11 dicembre 2018) Nulla da fare per chi ama l’enigmistica. Se è infatti vero che le persone che svolgono regolarmente attività come questa hanno capacità mentali più elevate, un nuovoscozzese dimostra che cruciverba e Sudoku non proteggono dalIl lavoro, pubblicato sulla rivista ‘Bmj’, è firmato da esperti dell’Aberdeen Royal Infirmary e dell’Università di Aberdeen e ha preso in considerazione 498 persone nate nel 1936 che avevano preso parte a un test di intelligenza di gruppo all’età di 11 anni. L’indagine scientifica è proseguita quando i volontari avevano circa 64 anni: sono stati coinvolti in test della velocità di elaborazionefino a 5 volte in un periodo di 15 anni.Ne è emerso che l’impegno profuso nel risolvere i cruciverba o altri giochi enigmistici non protegge dal peggioramento delle proprie capacità ...