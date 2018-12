Roma | Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria

Rogo Roma - Costa : no situazione emergenza : 13.38 "Non c'è una situazione di emergenza ma continua il monitoraggio". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, dopo la visita al Tmb Salario a Roma andato a fuoco nella notte."Appello a tutte le regioni,per aiutare il Lazio. Ora, va risolto subito il problema dei rifiuti che vanno collocati altrove". Inoltre: "Guarda caso, quando qualcuno prova a sistemare qualcosa parte un incendio: non faccio sillogismi,lasciamo lavorare la Procura, ...

Il rogo al Salario. Il ministro Costa : «Le altre regioni prendano i rifiuti di Roma» : Il responsabile dell’ambiente nel governo: «Il problema va risolto subito» con lui la sindaca Raggi e il prefetto Basilone

Arrestato Ibrahim Adan Omar uno dei rapitori di Silvia Costanza Romano : Si stringe il cerchio intorno alla banda che ha rapito la cooperante italiana. E’ stato Arrestato uno dei tre ricercati

Roma - Weigl e Zappacosta se i conti lo permettono : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Roma vuole Daniele Rugani Decide Monchi: avanti con DiFra Tutto sulla Roma

Mercato - Darmian : 'L'Italia mi manca'. La Roma ci pensa e osserva anche Zappacosta : So di essere in uno dei migliori club al mondo e ne sono orgoglioso, però ora l'Italia mi manca. Amo il mio paese' . anche lui ex granata, il jolly esterno ha ormai pochissimo spazio con Mourinho ma ...

Silvia Costanza Romano : cadono tutte le certezze sulla sua sorte - si prega per lei : Si spera e si prega per Silvia Costanza Romano (23 anni) la ragazza rapita in Kenya, dove stava lavorando per una realtà che aiuta i bambini orfani del luogo. La comunità protestante e musulmana di Malindi di sono riunite in preghiera per chiedere la liberazione della giovane di cui non si sa più nulla da 13 giorni. L'Imam di Malindi ha pregato Dio, affinché Egli possa muovere i cuori dei rapitori. Due religioni che si abbracciano e si uniscono ...

"Tagliate le treccine - fango sulle mani e niqab sul volto". Così i rapitori tengono nascosta in Kenya Silvia Romano : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate ...

Silvia Costanza Romano potrebbe essere liberata nelle prossime ore : Arrivano buone notizie dal Kenya. La Polizia del Paese africano comunica che “si sta avvicinando” alla cattura dei rapitori della

L'amica geniale - Saverio Costanzo : così il Romanzo è diventato serie tv : 'Con Elena Ferrante un carteggio stile '800' Intervista Scoprire il mondo una accanto all'altra, imparando ad amare e odiare, a farsi male e a proteggersi, a riconoscere il bene sotto gli stracci ...

Kenya - attacco a Chakama : viene rapita Silvia Costanza Romano : Sulla costa del Kenya, a Chakama, nella contea di Kilifi, il 20 Novembre 2018, alle ore 20, uomini armati hanno attaccato le abitazioni dove alloggiavano i volontari dell'organizzazione "Africa Milele Onlus", con sede a Fano, nelle Marche. Nell'attacco sono rimaste ferite 5 persone, tra le quali un bambino di 12 anni in modo grave; una ragazza italiana è stata rapita, senza un apparente motivo, dal gruppo armato, di origini ancora ...

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Ha 23 anni ed è una volontaria della ong italiana Africa Milele. In precedenza ha partecipato ai progetti per Orphans’s Dreams, ong italiana nata nel 2017 che ha dato vita a un orfanotrofio nel villaggio di Likoni, in Kenya

Rapita Silvia Costanza Romano - l'amico cooperante : «L'avevo sconsigliata di andare lì» : «Quando un mese fa è tornata in Kenya, Silvia mi è venuta a trovare e le ho detto di non andare a Chakama, perché non è un posto sicuro, ma lei mi ha risposto che lì erano tutti suoi amici»: così ...