Pd | Boschi | non sarò presidente

Dai Boschi non solo legno - ecco cosa sono i servizi ecosistemici : I boschi non servono solo alla produzione del legno. Oltre ad offrire un’area privilegiata dedicata alla biodiversità, i boschi offrono tutta una serie di servizi detti ‘ecosistemici’. Ma cosa sono? E soprattutto qual è il vantaggio economico per il territorio? A chiarire le opportunità che scaturiscono dal recupero e gestione delle foreste, ci pensa Diego Florian, direttore generale di Fsc Italia, che all’Adnkronos, racconta anche alcuni casi ...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Ministro Di Maio : non come Boschi - distante da fatti mio padre : Sulla vicenda di mio padre "fate tutti gli accertamenti che dovete ma l'unica cosa che non sopporto è come io possa essere paragonato ad una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare ...

Alessandro Di Battista risponde alla Boschi : "Non ho attaccato tuo padre - ma ciò che hai fatto da ministra per lui" : Botta e risposta tra Alessandro Di Battista e Maria Elena Boschi su Facebook. Dopo che l'ex deputato dei 5 stelle aveva attaccato Boschi e Matteo Renzi per le critiche a Luigi Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto persone in nero nelle aziende, Boschi ha risposto: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. La verità è semplice: hanno ...

Maria Elena Boschi risponde a Di Battista : “Il fascista in famiglia non è solo suo padre - vergogna” : Maria Elena Boschi replica ad Alessandro Di Battista dopo l'attacco dell'ex deputato M5s sul caso del padre di Luigi Di Maio: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. Dopo le fake news, gli insulti. Vergogna", scrive su Facebook e Twitter.Continua a leggere

La Boschi contro papà Di Maio : "Non le auguro..." : Io continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro di poter dire lo stesso della sua, anche se mi rendo conto che ogni ...

La Boschi contro papà Di Maio : 'Non le auguro...' : Io continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro di poter dire lo stesso della sua, anche se mi rendo conto che ogni ...

Boschi al papà di Di Maio : non le auguro ciò che Luigi fece a me : Grana per Luigi Di Maio dopo che un operaio ha raccontato alla trasmissione tv Le Iene di aver lavorato per anni in nero per il padre del vicepremier. 'Da questo comportamento prendo le distanze, ma ...

Boschi al padre di Di Maio : "Spero non riviva quello che suo figlio ha fatto passare ai miei" | Tiziano Renzi : "Non mi accostate a lui" : "Caro signor Di Maio il fango fa schifo come la campagna di Fake news su cui il M5S ha fondato il proprio consenso" accusa l'ex ministro dei Rapporti col Parlamento. Renzi chiede su Fb le scuse e il Pd vuole che Di Maio chiarisca in Parlamento. M5s: "Ma quali scuse, vicende imparagonabili"

Video Boschi al padre Di Luigi di Maio - "Spero non soffra" come ha sofferto mio padre : L’ex sottosegretario Pd Boschi manda un messaggio Video al padre del vicepremier Di Maio: mi auguro che non conosca mai fango tirato addosso e sentimento d’odio

Papà Di Maio e il lavoro nero - Boschi (e Renzi) all'attacco : "Le auguro di non rivivere quello che suo figlio ha fatto passare ai miei" : "Caro signor Di Maio il fango fa schifo come la campagna di Fake news su cui il M5S ha fondato il proprio consenso" accusa l'ex ministro dei Rapporti col Parlamento. Renzi chiede su Fb le scuse e il Pd vuole che D Maio chiarisca in Parlamento. M5s: "Ma quali scuse, vicende imparagonabili"

Boschi al padre di Di Maio : "Non le auguro il fango che suo figlio ha gettato sulla mia famiglia" : La deputata Pd: "Mio padre trascinato nel fango per una campagna creata da suo figlio e dagli amici di suo figlio"

Boschi al padre di Di Maio : non le auguro il fango che Luigi ha gettato sulla mia famiglia : 'Io - prosegue la deputata - continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro, signor Di Maio, di poter dire lo stesso ...