Il caos della Brexit non e' solo un problema del Regno Unito

[Il commento] "E adesso dove andiamo?" : il racconto di Raffaele tra il caos e le urla della discoteca impazzita : Quel muretto che crolla schiacciato dalla folla e dalla sua paura non è solo l'immagine della strage. C'è, dentro quella ressa di ragazzini che urla, scappa, spinge, chiacchiera, parla al cellulare e ...

Pd - il giallo della candidatura di Renzi per la segreteria. caos nella corrente dell'ex premier : Una corsa a tre per la segreteria Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Matteo Renzi? Lo scenario per ora si è materializzato in un sondaggio della Swg che però ha messo in allarme gli altri ...

Francia in Ginocchio : La protesta dei gilet gialli non si ferma. caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...

caos in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...

Uomini e donne - Gemma Galgani insultata : 'Sei la vergogna delle donne'. Orrore della Cipollari - caos in studio : Non c'è mai pace per Gemma Galgani . Nella puntata di lunedì 26 novembre di Uomini e donne è stata, fin dal suo ingresso in studio, vittima delle critiche dell'opinionista Tina Cipollari . Il motivo ...

Gilet gialli - supergaffe della sindaca di Parigi durante il caos : “Venite a vedere le luminarie degli Champs-Elysées” : “E se approfittaste del weekend per sfidare il freddo e venire ad ammirare le splendide luminarie degli Champs-Elysées?”. Un invito d’eccezione, da parte della sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, a tutti i suoi concittadini e magari anche a qualche turista. Ma il tweet in stile pro loco per promuovere con orgoglio il restyling dei viali più famosi del mondo, non solo è stato inviato nel giorno sbagliato, quello di ...

«caos sanità - il piano ospedaliero della Campania bocciato a Roma» : «Avremmo voluto anche noi una sanità regionale risanata nei conti, con presidi ospedalieri efficienti, livelli di assistenza adeguati, tempi di intervento ottimali, nessuna carenza di...

Sindaco di Taranto e governatore della Puglia - emblemi del caos Pd nel territorio Melucci vuole ritirare le dimissioni e ci prova mettendo ... : Ci rivolgiamo al Segretario On.le Marco Lacarra affinché svolga pienamente e correttamente il suo ruolo riattivando tutti i processi democratici e facendoci ancora credere che la politica è ...

Scherzi a parte - il disastro prima della diretta : cosa finisce online - caos a Mediaset : Uno scherzo nello scherzo? Non si sa. Ieri TvBlog si è accorto che, prima della puntata su Canale 5, sul sito Mediaset era online una anticipazione di Scherzi a parte di Paolo Bonolis. Anzi, la prima ...

Mourinho sfida i tifosi della Juventus : caos allo Stadium - : Tanto tuonò, che piovve. All'Allianz Stadium nella strana notte della prima sconfitta stagionale della Juventus , in rimonta contro il Manchester United, di tuoni ce ne sono stati tanti. Prima i gol ...

Milan - caos in una partita della Primavera : 3 giornate di squalifica per Conti - Mldini inibito per “offese all’arbitro” : Paolo Maldini è stato inibito fino al 15 novembre. L’ex difensore ha rimediato la prima sanzione in veste da dirigente del Milan, punito dal giudice sportivo dopo la partita della Primavera contro il Chievo, per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro, “sebbene non autorizzato dal medesimo”, e avergli rivolto “un’espressione offensiva”. La partita, persa dai rossoneri in casa per 2-0, ha ...

Pagelle TV della Settimana (10-16/09/2018). Promossi The Good Doctor e Venier. Bocciati Albano e il caos Monte : Mara Venier Riceviamo e pubblichiamo: Caro Davide Maggio, il mondo della televisione è come quello del calcio: ci sono momenti in cui i risultati non arrivano, ma poi improvvisamente la squadra si trova in cima alla classifica. È quello che è successo a Paperissima Sprint, di cui poco più di un mese fa, nelle Pagelle tv scrivevate: «2 a Paperissima Sprint. Gira che ti rigira, la sensazione è quella di un eterno déjà vu. Canale 5, da anni ormai, ...

caos ripescaggi - la Virtus Entella annuncia lo sciopero. Dura risposta della Lega Pro : 'Sanzioni per chi non gioca' : Sembra non poter avere fine il Caos che in questa stagione sta caratterizzando i campionati di Serie B e Serie C . Dopo un'estate rovente, tra ricordi e procedimenti giudiziari, a tenere banco è ...