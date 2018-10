Spread a 300 e Borsa in calo | Massimo Doris | ' I risparmiatori ci chiedono come portare i

Spread sotto quota 300 - Borse in calo : Borse europee in ribasso dopo l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori a Piazza Affari viene condizionato dal braccio di ferro tra Italia e Ue ...

Banche in affanno. Spread di nuovo sopra 300 punti : Titoli bancari restano osservati speciali alla luce dei movimenti dello Spread . Il differenziale sul decennale BTP/Bund ha aperto sopra quota 300 ed ora vale 305 pb dopo aver raggiunto un massimo a ...

Manovra - verso bocciatura Ue : Spread oltre 300/ Ultime notizie - Salvini “avanti” : Moscovici - “debito nemico” : Manovra , Salvini " bocciatura Ue certa". Ultime notizie , il ministro “Andiamo avanti convinti e non cambieremo le nostre riforme". Sale spread , Moscovici "debito è nemico Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Borsa e Spread - in 8 mesi ogni italiano ha perso virtualmente 3.300 euro : L’Italia negli ultimi mesi ha sperimentato qualcosa del genere. Dal 28 febbraio - a ridosso delle elezioni del 4 marzo - il valore di mercato di obbligazioni (sia societarie che governative) e delle azioni quotate a Piazza Affari è diminuito di 198 miliardi di euro , oltre il 10% del Prodotto interno lordo. Se poi si aggiungono i titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia e da investitori esteri il passivo potenziale ...

La Borsa chiude in calo Spread ancora a quota 300 : 'Non si cambia', è la sinossi delle parole del presidente del Consiglio e della lettera che il ministro dell'Economia ha inviato alla Commissione Ue, in cui si preannunciano però - a mo' di captatio ...