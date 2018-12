Iliad: offerte, recensioni, copertura e configurazione APN

dopedgeeks

(Di venerdì 7 settembre 2018) In questi ultimi mesi, in Italia, è nata una battaglia tra gli operatori telefonici virtuali. Ho.Mobile,e Kena se le stanno suonando a suon di promozioni economiche. Quello che è riuscito a prevalere è sicuramente. Ma chi è? Perchè ne stiamo sentendo parlare solo ora?è un operatore virtuale francese, è arrivato in Italia a Maggio 2018 ed ha sbaragliato la concorrenza grazie alle sue promozioni low-cost super convenienti.Per chi non lo sapesse, un operatore virtuale non ha le proprie infrastrutture di rete, ma si appoggia alle reti di operatori telefonici reali. In questo caso,sfrutta le vecchie antenne della 3 Wind per fornire i propri servizi ai clienti. Inoltre, i dirigenti, hanno confermato che espanderanno lae miglioreranno i servizi costruendo una propria infrastruttura di ripetitori.Perchéha avuto così tanto ...