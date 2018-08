Vaccini | parlano i genitori della bimba trapiantata | “Per poter andare all’asilo i

meteoweb.eu

: RT @SianiPaolo: Ormai in Italia si parla solo di Vaccini. Vaccinazioni si, vaccinazioni no. Ne parlano i telegiornali, tutti i giornali. Ma… - bertolire : RT @SianiPaolo: Ormai in Italia si parla solo di Vaccini. Vaccinazioni si, vaccinazioni no. Ne parlano i telegiornali, tutti i giornali. Ma… - enortam : RT @SianiPaolo: Ormai in Italia si parla solo di Vaccini. Vaccinazioni si, vaccinazioni no. Ne parlano i telegiornali, tutti i giornali. Ma… - liberorapisardi : RT @SianiPaolo: Ormai in Italia si parla solo di Vaccini. Vaccinazioni si, vaccinazioni no. Ne parlano i telegiornali, tutti i giornali. Ma… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) “Nostra figlia è stata sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo l’intervento abbiamo visto una luce in fondo al tunnel. Ora però deveall’asilo: e tutti i suoi compagni devono essere vaccinati. Lo dicono i medici, non noi”. Lo raccontano Roberta Amatelli e Rosario Gentile, ipiccola Viola, oggi di 3 anni, che all’età di otto mesi è stata operata per un problema congenito alle vie biliari: per la bambina – spiegano – contrarre la varicella, il morbillo o la rosolia potrebbe essere fatale. Roberta è la prima firmataria di una petizione lanciata su change.org (“Difendiamo tutti i bambini, sì aipera scuola“) da “un gruppo siamo un gruppo di mamme accomunate dallo stesso destino: le patologie al fegato dei nostri bambini”. La petizione è rivolta al premier, al ministroSalute e a ...