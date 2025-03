Ilrestodelcarlino.it - Alessia Guidetti ispirata da Matilde

Oggi alle 18 alla Libreria all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, è in programma la presentazione del libro "La prescelta e il sigillo" della reggiana. Dopo aver appreso di essere la Prescelta a capo di un antico ordine di Guardiani, Emma prende possesso dei propri poteri. Ora è lei che dirige con fermezza guardiani e veggenti contro le forze del male. Ma tra venti gelidi e nevi perenni, forze oscure stanno emergendo nell’animo di qualcuno che vuole toglierla di mezzo, con l’obiettivo di arrivare a dominare il mondo degli umani e del sovrannaturale, spazzando via una volta per tutte la Prescelta ed i suoi guardiani. Un antico sigillo viene rubato e il nemico sembra ormai avere nelle proprie mani la chiave per la conquista del mondo. Ma al suo fianco avrà comunque la gran contessadi Canossa.