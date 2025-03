Quotidiano.net - Vino sempre alla temperatura giusta, a un super prezzo: questa elegante cantinetta ora è scontata del 30%

Leggi su Quotidiano.net

Collezionisti e amanti delnon possono perdersi la cantina per vini professionale AGE6 di H.Koenig. Con unaregolabile tra gli 8°C e i 18°C, ha una capacità di 17 L che permette di conservare nelle condizioni ideali fino a 6 bottiglie di. Perfettamente silenziosa, è dotata di un'illuminazione a LED che offre una visione chiara sulle bottiglie riposte. E non pesa troppo nemmeno in bolletta: con una potenza di 55 watt,è efficiente persino dal punto di vista energetico. E anche lato estetico nulla da dire: il design è minimal ed, con finitura nera, dettagli in acciaio inox e 3 ripiani in legno che rendono ancora più semplice organizzare la propria collezione. Buone notizie anche sul: acquistandola ora su Amazon ti costa solo 139,99€ al posto di 199€ grazie allo sconto del 30%.