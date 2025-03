Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston 4-6, 6-3, 6-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: una versione ‘double-face’ dell’azzurro rimonta il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.50 Quest’oggi l’azzurro ha messo a segno 33 vincenti e 30 errori gratuiti, di cui 18 solamente nel primo set. Bilancio negativo perche chiude con 19 vincenti e 23 non forzati.1.48ha chiuso questa partita con l’81% dei punti vinti con la prima, entrata il 75% delle volte, ed il 61% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 10 aces e 2 doppi falli perdendo in totale 17 punti su 71 con il servizio a disposizione.1.46 Prima vittoria in carriera aper Matteoche è riuscito are Hugoin un’ora e 57 minuti di gioco. L’azzurro non ha cominciato benissimo la partita commettendo molti errori da fondo campo. Dalla metà del secondo set in poi l’italiano ha trovato maggiore sicurezza alzando leggermente le traiettorie e invertendo la tendenza del match.