Quotidiano.net - Medaglia d'argento celebra i 70 anni di Pino Daniele a Napoli

Leggi su Quotidiano.net

Unad'per festeggiare i 70dia 10dalla sua prematura scomparsa. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Statocosì il cantautore napoletano e in occasione dell'evento "Je sto vicino a te Forever", organizzato adomani 19 marzo, e presenta la primamai coniata a forma di plettro. E ancora prima dell'evento ufficiale, la prima-plettro veleggia già verso il sold out: i primi 2 mila pezzi previsti dall'Istituto sono infatti stati presi d'assalto dagli appassionati di tutta Italia. Sul lato dritto gli studenti della Scuola dell'Arte e della, eccellenza italiana nota in tutto il mondo, hanno realizzato un'immagine di, scattata dal fotografo Alessandro D'Urso durante un concerto del musicista. Sullo sfondo il blu del cielo e del mare di, che rimanda anche al Blues, il genere musicale cheha rinnovato e reso famoso anche in Italia.