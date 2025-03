Inter-news.it - Bergonzi è folle: «Massa doveva girarsi e non vedere Ederson!»

Maurose ne esce in diretta da Rai 2 sulla Domenica Sportiva in una maniera insensata. La moviola dell’ex arbitro per Atalanta-Inter condannanon prendendo in considerazione il regolamento.MOVIOLA – Maurofa una moviola: «Il gol di Lautaro Martinez era da annullare perché in un preciso momento guarda solo l’avversario senza prendere in considerazione il pallone. Acerbi-Samardzic non è calcio di rigore: il difensore anticipa l’attaccante e non è rigore. Bastoni, la prima ammonizione è giusta per trattenuta. Alla seconda trattenuta per regolamento Bastoni andava espulso per secondo cartellino giallo. Al minuto 95 l’espulsione di Bastoni è ingiusta. Il difensore cerca di anticipare Maldini, ma è lui a commettere fallo perché allunga il piede. Era fallo per l’Inter.