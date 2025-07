superman di james gunn da perfetto a perfettibile

L’introduzione di James Gunn a Superman, tra innovazione e fedeltà alle radici, suscita dibattiti e riflessioni profonde. Supereroe simbolo di perfezione eterna o figura imperfetta, Gunn rivela le contraddizioni del mondo odierno senza tradire l'essenza di Clark Kent. La sua scelta dei mutandoni rossi, un dettaglio iconico, sottolinea che anche un alieno può incarnare la nostra umanità. Questa nuova visione ci invita a ripensare cosa significhi davvero essere eroi e umani.

Alieno o umano? Un simbolo di perfezione secolare revisionato dall'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad in un cinecomic divisivo che racconta le storture del mondo odierno. Il fatto che James Gunn non voglia né decostruire né rinunciare alla vera essenza di Superman è deducibile prima di tutto dall'ingombrante presenza dei mutandoni rossi. È un alieno e i boxer li mette sopra, al contrario dei terrestri. Quella è la sua vera identità, o per meglio dire - più correttamente - la sua vera origine. È Kryptoniano, viene da un altro pianeta, ha usi e costumi che lo aiutano a connettersi con la parte natale di lui, quella che non ha mai conosciuto e di cui ha solo avuto esperienza indiretta e frammentata.