Non so nemmeno chi sei quella è la porta e vai via | Chivu lo ha silurato in un niente

Cristian Chivu, alla guida dell’Inter da settimane, sta rapidamente plasmando una squadra con obiettivi chiari e determinati. Dopo una stagione senza trofei, il nuovo allenatore ha già messo in moto un progetto ambizioso, collaborando strettamente con la dirigenza e Marotta per riportare i nerazzurri ai vertici. La voglia di rivalsa e la strategia tattica sono al centro del suo piano: il futuro dell’Inter si scrive ora, sotto la sua guida deciso e motivato.

Dopo la deludente passata stagione, con zero titoli all'attivo, la nuova Inter targata Cristian Chivu sta pian piano prendendo forma e il tecnico ha già le idee chiare. Chivu sta lavorando con la dirigenza e con Marotta per operare al meglio sul mercato e per arrivare agli obiettivi prefissati. Il Mondiale per Club è terminato per i nerazzurri prematuramente e adesso è tempo di pensare alla prossima stagione.