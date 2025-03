Terzotemponapoli.com - Tra il Napoli e Conte…L’approfondimento di Corbo

Ile la lotta per il tricolore: di seguito quanto scritto da Antonionel suo editoriale sull’edizione odierna di Repubblica. “Tre candidati. Inter,, Atalanta. A dieci partite dallo scudetto, sembra non ci sia niente di più eccitante che indovinare il futuro immediato di Antonio Conte. Proprio l’interessato dà il contributo più serio. Si esclude da quella che definisce ‘l’arte dei giochi mediatici’. Si lascia uno spiraglio appena: ‘Qualsiasi risposta può creare qualcosa’. Tutto e nulla. Va rimarcata solo la sua correttezza. .”. Tra ile Conte.“Nessuna clausola è sancita nel contratto triennale che lega ile Conte, scadenza 30 giugno 2027. Non c’è quindi il rischio che si ripeta lo strazio delle penali. . Conclusione: De Laurentiis e Conte sono vincolati solo alle norme del diritto civile.