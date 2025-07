Piscina Stadio Collana spuntano manifesti con orari di riapertura a 6 mesi dall’inaugurazione

Dopo sei mesi di attesa e rinvii, finalmente si profila una svolta per la piscina del Collana: un nuovo manifesto annuncia la riapertura, forse già da lunedì 7 luglio. Tanti appassionati, disorientati ma speranzosi, si preparano a tornare in acqua. La notizia, anticipata anche dal quotidiano Roma, infiamma il tam tam tra nuotatori e residenti. È il momento di scoprire se questa volta è davvero arrivato il tanto atteso ritorno dell’impianto del Vomero.

Tempo di lettura: 2 minuti Libera balneazione e nuoto libero, sette giorni su sette: così recita un manifesto, spuntato all’ingresso della piscina del Collana. Non ci sono comunicati ufficiali, ma sembra fatta. Dopo mesi di rinvii, l’impianto del Vomero pare sul punto di riaprire. La data sarebbe quella di lunedì 7 luglio. Increduli e disorientati, tanti appassionati stanno avviando il tam tam. Ad anticipare la notizia, anche il quotidiano Roma di oggi. La locandina informa sull’attività programmata. La libera balneazione prevede due tariffe. Intera giornata a 15 euro (9-18), o mezza a 10 euro (9-13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piscina Stadio Collana, spuntano manifesti con orari di riapertura a 6 mesi dall’inaugurazione

