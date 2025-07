Tennis Musetti eliminato al primo turno a Wimbledon

Un grande sorriso e tanta speranza, ma anche una lezione di tenacia: Lorenzo Musetti esce al primo turno di Wimbledon dopo una sfida emozionante contro Basilashvili. Nonostante la sconfitta, il giovane talento dimostra di avere il carattere per tornare più forte di prima. La corsa prosegue, e il tennis italiano ha ancora molto da offrire, perché ogni battuta rappresenta un passo verso il successo.

Roma, 1 lug. (askanews) – Nikoloz Basilashvili batte Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 eliminando l’azzurro, semifinalista di Wimbledon la passata stagione e al rientro dall’infortunio accusato contro Alcaraz al Roland Garros, al primo turno. Match in cui Musetti (che non perdeva al 1° turno in uno Slam dagli US Open 2023) non è mai stato realmente in controllo, se non nel corso del secondo set che ha vinto 6-4 grazie al break conquistato nel settimo game. Al secondo turno, Basilashvili affronterà un altro azzurro: Lorenzo Sonego. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it