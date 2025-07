Calciomercato Inter non solo Ederson | gli obiettivi a centrocampo per il post Calhanoglu

L'Inter si prepara a rivoluzionare il centrocampo, non solo con l'arrivo di Ederson, ma anche con obiettivi chiave in vista della possibile cessione di Calhanoglu. Lautaro Martinez e Beppe Marotta hanno alimentato le speculazioni, lasciando intendere che i nerazzurri stanno pianificando nuove mosse per rinforzare il reparto. Scopriamo insieme quali sono i nomi caldi e le strategie in atto per mantenere alta la competitività dell'Inter.

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Beppe Marotta hanno acceso i riflettori sulla situazione di Hakan Calhanoglu, sempre più al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Galatasaray. Il Corriere della Sera sottolinea come, a differenza dello scorso anno, questa volta il centrocampista turco sembri incoraggiare i rumors, alimentando il malumore nel ritiro statunitense dell' Inter. Il club nerazzurro, che valuta Calhanoglu almeno 25 milioni di euro, non ha ricevuto offerte concrete, ma si interroga già su come sostituirlo qualora l'addio si concretizzasse.

