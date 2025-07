Zed e Addison nel conflitto anticipato di Zombies 4 | l’alba dei vampiri

Zed e Addison tornano al centro di un'epica avventura in "Zombies 4: Dawn of the Vampires", il quarto capitolo della saga che combina musica, amicizia e suspense. Questa volta, il conflitto si infittisce tra umani, zombie e vampiri, portando i protagonisti a confrontarsi con nuove sfide e rivelazioni sorprendenti. Preparatevi a un viaggio emozionante che cambierà per sempre il destino del loro mondo, perché le sorprese sono appena all'inizio.

Il franchise di Zombies si prepara a tornare sul grande schermo con il quarto capitolo, intitolato Zombies 4: Dawn of the Vampires. La pellicola, molto attesa dai fan, sarĂ disponibile in anteprima su Disney Channel a partire dal 10 luglio e potrĂ essere vista in streaming su Disney+ dal giorno successivo. Questa nuova avventura promette di approfondire le dinamiche tra i personaggi principali e introdurre nuove sfide legate al conflitto tra creature sovrannaturali. la trama e le novitĂ di zombies 4. In Zombies 4, Zed e Addison si trovano coinvolti in un nuovo capitolo della loro storia d'amore, mentre affrontano una serie di ostacoli che mettono alla prova la loro capacitĂ di leadership.