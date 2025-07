Rifiuti giunta regionale stanzia 500 mila euro per la discarica di Tripi nel Messinese

La Giunta regionale ha annunciato un investimento di 500 mila euro destinato alla discarica di Tripi, nel Messinese, per garantire un sistema di smaltimento più sicuro e sostenibile. Questa misura, proposta dall’assessore Francesco Colianni, mira a prevenire criticità ambientali attraverso interventi specifici sul percolato e le acque di falda. Un passo importante per tutelare il territorio e la salute dei cittadini. Scopri come questa decisione influenzerà il futuro della gestione dei rifiuti nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati altri 500 mila euro per la discarica di contrada Formaggiara a Tripi, nel Messinese. Lo ha stabilito il governo Schifani, nella seduta di giunta, su proposta dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. Si tratta di fondi destinati al prelievo e allo smaltimento del percolato e delle acque di falda, operazioni necessarie al fine di prevenire gravi criticità ambientali, di cui la Regione si fa carico con un intervento sostitutivo a causa delle inadempienze dell’ente gestore della discarica, la Tirreno Ambiente spa in liquidazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rifiuti, giunta regionale stanzia 500 mila euro per la discarica di Tripi, nel Messinese

In questa notizia si parla di: giunta - regionale - mila - euro

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia - La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia.

La giunta regionale ha approvato la terza annualità del Piano dello sport con una dotazione finanziaria complessiva di 800 mila euro affidando i necessari e conseguenti adempimenti al competente Ufficio Sistemi produttivi e Infrastrutture culturali e scolastich Vai su Facebook

PIANO SPORT, GIUNTA REGIONALE APPROVA TERZA ANNUALITÀ Vai su X

Rifiuti, giunta regionale stanzia 500 mila euro per la discarica di Tripi, nel Messinese; Dalla Regione 200 mila euro per la Residenza assistita Rosselli, Giani a Castell’Azzara; Rifiuti nel Messinese, giunta regionale stanzia cinquecento mila euro per la discarica di Tripi.

Lavoro: Regione Calabria darà ad amministrazioni 40mila euro per ogni Tis stabilizzato - Con una delibera approvata questa mattina – su proposta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese – la Giunta della Regione Calabria ha deciso di incentivare ulter ... msn.com scrive

Regione, Natale (PD): “Consulente legale per Bucci, una poltrona in più che costerà 264mila euro in tre anni” - Il segretario ligure e consigliere regionale: "Dopo i commissari per la realizzazione degli ospedali e i consulenti a supporto dell'assessore alla Sanità, ecco spuntare una nuova figura" ... Come scrive msn.com