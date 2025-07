The Terminal List | Dark Wolf il trailer mostra il passato di Ben interpretato da Taylor Kitsch

Preparatevi a immergervi nel passato di Ben con il nuovo trailer di "The Terminal List: Dark Wolf". Questa serie spin-off prequel, in uscita su Prime Video il 27 agosto, promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti, grazie alla coinvolgente interpretazione di Taylor Kitsch. Con un cast stellare e una narrazione avvincente, il viaggio nel passato di Ben sta per iniziare. Cosa ci riserverà questa nuova avventura? Rimanete sintonizzati!

Prime Video ha condiviso il trailer della serie The Terminal List: Dark Wolf, lo spinoff prequel che avrà come star Taylor Kitsch, Chris Pratt e Tom Hopper. Il progetto, in arrivo in streaming sulla piattaforma di Amazon dal 27 agosto, è stato co-creato da Jack Carr e dallo showrunner David DiGilio. Cosa racconterà la serie Al centro della trama di The Terminal List: Dark Wolf c'è Ben Edwards (Taylor Kitsch), seguendo negli episodi il percorso che lo porta dai Navy SEAL al lato clandestino delle Operazioni Speciali della CIA, approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano.

