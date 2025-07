Delitto Garlasco Alberto Stasi rimane in semilibertà | Non si può trovare il Dna dell' assassino sull' impronta 10

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, rimane in regime di semilibertà. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando la misura alternativa e lasciando irrisolti i misteri sul DNA dell'assassino. Una decisione che solleva ancora dubbi e interrogativi sulla complessità di una delle indagini più seguite degli ultimi anni.

Lo ha deciso la Cassazione che in questo modo rigetta il ricorso dalla Procura generale contro l'ordinanza che aveva concesso la misura alternativa all'unico condannato, in via definitiva, per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto Garlasco, Alberto Stasi rimane in semilibertà | Non si può trovare il Dna dell'assassino sull'"impronta 10"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - alberto - stasi

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Caso Garlasco: Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza che aveva concesso il beneficio a Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi @TgrRai Lombar Vai su X

Il delitto di #Garlasco. Ci sarebbe solo il DNA di Chiara #Poggi e di Alberto #Stasi sui reperti nella spazzatura della villetta di Via Pascoli. Sono i... Vai su Facebook

Garlasco, nella spazzatura c'è solo il dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: ripetuti i test, nessuna sorpresa; Delitto Garlasco, legale Stasi: la firma dell'assassino nelle 4 impronte sul pigiama di Chiara; Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Alberto Stasi non ci disse mai non l'ho uccisa. Il risarcimento? Abbiam.

Delitto Garlasco, Alberto Stasi rimane in semilibertà | Non si può trovare il Dna dell'assassino sull'"impronta 10" - I giudici della Cassazione hanno "rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale della Corte di appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile 2025, con cu ... Come scrive msn.com

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura - Nelle revoca si faceva riferimento in particolare a un'intervista al 41enne, che sta scontando 16 anni in carcere a Bollate per l’omicidio di Chiara Poggi, andata in onda il 30 marzo scorso nel progra ... Si legge su msn.com