Bambini azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio | i piccoli di 8 e 10 anni ricoverati in codice rosso

Una tranquilla giornata di famiglia si è trasformata in un dramma a Lavinio, quando due bambini di 8 e 10 anni sono stati brutalmente azzannati dal rottweiler della nonna nel giardino di casa. Trasportati d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Bambino Gesù, i piccoli ora lottano per la vita, ma fortunatamente le loro ferite non sono considerate pericolose. È una vicenda che lascia sgomenti e richiede una riflessione sul rapporto tra bambini e animali domestici.

Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler, di proprietà della nonna dei piccoli nel giardino di una villetta a Lavinio – Lido di Enea, sul lungomare laziale. I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, all’ospedale Bambino Gesù. Le vittime che hanno riportato ferite uno alla schiena e l’altro alla nuca, non sarebbero in pericolo di vita. La nonna per ora non è indagata. I due fratellini sono rimasti feriti in modo grave nella mattinata di martedì 1 luglio nella località balneare vicino ad Anzio, dopo essere stati morsi dall’animale, un esemplare maschio di rottweiler. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bambini azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni ricoverati in codice rosso

