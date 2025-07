Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’AS 2025 26 In aggiornamento

Se sei un insegnante in attesa di assunzione, le graduatorie di merito del Concorso PNRR 1 Secondaria rappresentano un passaggio fondamentale per il tuo futuro scolastico. Pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dal 10 dicembre 2024, queste graduatorie saranno decisive per le assunzioni dell’anno 2025/26. Scopri quali sono le GM utili e come possono influenzare la tua candidatura, perché conoscere le priorità fa la differenza nel competitivo mondo della scuola.

Ecco le graduatorie di merito relative al Concorso Pnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell'anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l'A.S. 202526 In aggiornamento .

AGGIORNAMENTO 27 GIUGNO 2025 - Le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1 scuola secondaria utili alle assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Tutti i dettagli aggiornati.

