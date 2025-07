Terremoto a Napoli? Per la sinistra è colpa del governo Meloni Musumeci li ridicolizza con una battuta

Il terremoto a Napoli diventa il nuovo pretesto per le polemiche politiche, tra accuse infondate e battute pungenti. La sinistra, senza sosta, tenta di scaricare sull’attuale governo ogni disastro naturale, mentre Musumeci risponde con ironia, smascherando l’assurdità di certe strumentalizzazioni. È un continuo paradosso che mette in evidenza come la politica talvolta si perda in chiacchiere anziché affrontare i veri problemi della popolazione. La realtà , però, si rivela sempre più insensibile alle vuote polemiche.

Il terremoto a Napoli è come il cambiamento climatico, come la fame nel mondo, come la guerra tra Congo e Rwand a: tutte cose da addebitare al governo Meloni. Continua il parossismo ridicolo delle opposizioni che oggi contestano il piano dell’esecutivo per i Campi Flegrei, trovando la risposta amara e ironica del Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. Gli attacchi della sinistra sul terremoto. La scossa di magnitudo 4,6 fatta registrare il 30 giugno a Napoli, la più alta dopo 40 anni, ha scatenato le opposizioni. Sia Avs che Cinquestelle hanno contestato il piano del governo. “I tre decreti varati finora si sono rivelati del tutto insufficienti e inadeguati a dare le risposte che il territorio attende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terremoto a Napoli? Per la sinistra è colpa del governo Meloni. Musumeci li ridicolizza con una battuta

