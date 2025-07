Luca Cordero di Montezemolo alla McLaren come direttore del board

Luca Cordero di Montezemolo ritorna nel mondo dell'automobilismo, questa volta alla guida del consiglio di amministrazione della McLaren come direttore del board. Dopo anni trascorsi tra le rosse di Maranello, il suo nuovo ruolo si focalizza sulla divisione automotive, portando con sé decenni di esperienza e visione strategica. Un contributo che promette di rivoluzionare l’azienda britannica, aprendo nuove strade per il futuro dell’innovazione automobilistica.

Luca Cordero di Montezemolo fa il suo ritorno nel settore automobilistico, ma non attraverso le rosse di Maranello. L’ex presidente della Ferrari entra infatti nel consiglio di amministrazione della McLaren, assumendo il ruolo di direttore del board. Il suo incarico non riguarderĂ direttamente la Formula 1, ma si concentrerĂ sulla divisione automotive dell’azienda britannica, dove fornirĂ consulenza strategica accanto agli altri otto membri del consiglio della holding. A fare da sfondo a questa mossa c’è l’acquisizione, avvenuta lo scorso aprile, del comparto Automotive della McLaren da parte di CYVN Holdings, fondo sovrano di Abu Dhabi, che ha acquisito anche una quota di minoranza della divisione racing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

